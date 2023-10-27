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Мировое обозрение

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Cruise полностью остановила эксплуатацию роботакси без водителя из-за серии инцидентов

Cruise полностью остановила эксплуатацию роботакси без водителя из-за серии инцидентов

На этой неделе власти Калифорнии потребовали от компании Cruise приостановить работу службы беспилотных такси на территории Сан-Франциско, поскольку ряд резонансных происшествий с их участием, имевших место с августа этого года, потребовали расследования их причин.

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