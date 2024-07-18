Обожает машины и мечтает стать папой: как сейчас живет мальчик, родившийся без мозга

50-летняя Шелли Уолл родила сына Ноа в 2012 году. Будучи беременной, она уже знала о диагнозе мальчика: врачи обнаружили, что мозг младенца разрушен порэнцефалической кистой — полостью, заполненной спинномозговой жидкостью.