Обожает машины и мечтает стать папой: как сейчас живет мальчик, родившийся без мозга

50-летняя Шелли Уолл родила сына Ноа в 2012 году. Будучи беременной, она уже знала о диагнозе мальчика: врачи обнаружили, что мозг младенца разрушен порэнцефалической кистой — полостью, заполненной спинномозговой жидкостью.
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