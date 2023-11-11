Фактор регионального соперничества – Южная Корея строит мощный военный флот

Лев КЛЕМЕНТЬЕВ Флот Южной Кореи провел совместные с американскими военными кораблями учения. Это известие заставило напрячься страны, соседствующие с Республикой Корея, ведь с рядом из них Сеул пребывает в весьма плохих отношениях.
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