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Царьград

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Press TV: Иран осуществил ракетный удар по американским судам

Press TV: Иран осуществил ракетный удар по американским судам

Иран нанёс ракетный удар по американским судам в Ормузском проливе, как сообщает телеканал Press TV. Это событие произошло после первой с конца июля атаки США на иранскую территорию, в частности на остров Ларак.

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