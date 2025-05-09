Политолог Мухин: Парад Победы как символ развала коллективного Запада Ирэн ОрлонскаяГлава Центра политической информации Алексей Мухин заявил, что присутствие иностранных лидеров из европейских стран на параде Победы в Москве будет свидетельствовать о распаде единства коллективного Запада.
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