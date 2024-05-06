Генштаб начал подготовку к "ядерным" учениям с ракетными частями ЮВО

ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко Генеральный штаб по поручению президента РФ Владимира Путина начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-морского флота.
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