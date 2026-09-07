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RT Russia

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Специалист Бондарь: установка шлагбаума не может нарушать права жильцов

Специалист Бондарь: установка шлагбаума не может нарушать права жильцов

Если собрание собственников приняло решение, и за установку шлагбаума проголосовало больше 2/3 владельцев квартир, значит оплата обязательна для всех, рассказал в беседе с RT общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

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