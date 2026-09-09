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В аэропорту Волгограда временно ввели и затем сняли ограничения на полеты

В аэропорту Волгограда временно ввели и затем сняли ограничения на полеты

В международном аэропорту Волгограда 9 сентября в 23:55 были введены временные ограничения на прием и выпуск рейсов.

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