Идут бои в районе Константинополя, называемого воротами в Днепропетровскую область Для противника в значительной степени обостряется ситуация на фактическом стыке Покровского и Кураховского направлений.
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Идут бои в районе Константинополя, называемого воротами в Днепропетровскую область Для противника в значительной степени обостряется ситуация на фактическом стыке Покровского и Кураховского направлений.
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