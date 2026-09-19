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За рулем

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Ferrari представила экстремальный суперкар, который нельзя купить: подробности

Ferrari представила экстремальный суперкар, который нельзя купить: подробности

Ferrari рассекретила 296 GT Modificata – самую радикальную интерпретацию модели 296. По сути, перед нами трековый аппарат, собранный на базе гоночной 296 GT3 Evo, только без оков автоспортивных регламентов.

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