В Новороссийске продолжаются рейдовые мероприятия о постановке на воинский учет бывших мигрантов, получивших российское гражданство

Очередной рейд по выявлению уклоняющихся от постановки на воинский учет натурализованных граждан, прошел на одном из рынков Новороссийска, сообщили в военном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Южному военному округу.
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