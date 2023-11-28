«Одноклассники» закрывают страницы от посторонних. Соцсеть обновила настройки приватности

Социальная сеть «Одноклассники» расширяет настройки профиля пользователя с акцентом на приватность всех действий на своей страницеКак сообщает пресс-служба «Одноклассников», аудитории соцсети стала доступна возможность закрывать контент в профиле от незнакомых людей.