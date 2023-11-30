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Фанаты «Легии» устроили массовые беспорядки перед игрой с «Астон Виллой» после урезания числа билетов для гостей из-за драки в Алкмаре. Пострадали трое полицейских

Фанаты «Легии» устроили массовые беспорядки перед игрой с «Астон Виллой» после урезания числа билетов для гостей из-за драки в Алкмаре. Пострадали трое полицейских

Конфликт возник из-за разногласий, связанных с распределением билетов. «Легия» сообщила, что английский клуб отказывался выделить установленное УЕФА количество пропусков на игру (2100 – 5% от вместимости стадиона), после чего стороны провели переговоры и договорились насчет 1700 билетов – столько же в Польше предоставили англичанам.

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