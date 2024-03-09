Русские уничтожили главного нациста Франции: "Красные линии" Макрона, о которых не пишут в сводках

Да ну его, полового извращенца еще со школы мозги были не в том месте.

Ольга Каширина

Есть в Макроне нечто бабское: и подслушать любит, и распространить какие-то слухи, как женщина. Нет в нем того, что делает человека мужского пола настоящим мужчиной. Ну не дал Бог. Макрону доставляет удовольствие посплетничать и покрасоваться. Интересно, какое у него было воспитание? Думаю, что не мужское.