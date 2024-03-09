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Русские уничтожили главного нациста Франции: "Красные линии" Макрона, о которых не пишут в сводках

Русские уничтожили главного нациста Франции: "Красные линии" Макрона, о которых не пишут в сводках

Коллаж Царьграда Эммануэль Макрон меньше всего похож на ястреба, но именно ему поручили угрожать русским.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Да ну его, полового извращенца еще со школы мозги были не в том месте.
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1 д.
Ольга Каширина
Есть в Макроне нечто бабское:  и подслушать   любит, и   распространить какие-то слухи,   как женщина. Нет в нем  того, что делает  человека  мужского пола настоящим мужчиной. Ну не дал Бог.  Макрону  доставляет удовольствие посплетничать  и  покрасоваться. Интересно, какое у него было воспитание?  Думаю,  что не мужское.
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12 час.
ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
А, мне идея макронушки нравится. Не всё русскому солдату по Берлину гулять, ему и в Парижик интересно съездить.
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3 час.

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