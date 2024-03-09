Коллаж Царьграда Эммануэль Макрон меньше всего похож на ястреба, но именно ему поручили угрожать русским.
Русские уничтожили главного нациста Франции: "Красные линии" Макрона, о которых не пишут в сводках
Комментарии
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Дмитрий Гурин
Да ну его, полового извращенца еще со школы мозги были не в том месте.
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1 д.
Ольга Каширина
Есть в Макроне нечто бабское: и подслушать любит, и распространить какие-то слухи, как женщина. Нет в нем того, что делает человека мужского пола настоящим мужчиной. Ну не дал Бог. Макрону доставляет удовольствие посплетничать и покрасоваться. Интересно, какое у него было воспитание? Думаю, что не мужское.
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12 час.
ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
А, мне идея макронушки нравится. Не всё русскому солдату по Берлину гулять, ему и в Парижик интересно съездить.
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3 час.
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