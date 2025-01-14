СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Евросоюз заинтересован в ударах ВСУ по энергетическим объектам РФ, в том числе компрессорной станции "Турецкого потока" на Кубани, так как после прекращения транзита газа через Украину это даст им инструмент для шантажа тех европейских стран, которые не подчиняются общему курсу ЕС, не поддерживают дальнейш.