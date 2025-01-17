⚡️ В Михайловской средней школе Сакского района открыли парту героя Она посвящена погибшему участнику СВО, Герою Российской Федерации, гвардии старшему лейтенанту Владиславу Турубаре.
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⚡️ В Михайловской средней школе Сакского района открыли парту героя Она посвящена погибшему участнику СВО, Герою Российской Федерации, гвардии старшему лейтенанту Владиславу Турубаре.