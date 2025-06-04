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Царьград

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Русские солдаты спасли гаубицу Д-30 от атаки украинских дронов

Русские солдаты спасли гаубицу Д-30 от атаки украинских дронов

Трое русских солдат спасли гаубицу Д-30 от атаки украинских дронов, оттащив её своими силами в лесополосу.

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