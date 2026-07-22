Почему мы не помним свое детство: 4 удивительных факта о памяти

А вы тоже не помните себя до 3 лет? фото: giSpate/Shutterstock/Fotodom.ruОбновлено 22.07.2026Вы тоже замечали, что не помните ничего из детства до 3-4 лет? Родители постоянно напоминают нам какие-то факты из биографии, а мы уверены, что они что-то придумывают.