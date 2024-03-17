Минобороны России отчиталось об уничтожении 35 украинских беспилотниках над восьмью регионами

Также силы ПВО перехватили 12 снарядов РСЗО над Белгородской областьюВ Министерстве обороны России заявили, что утром и ночью были пресечены попытки Киева совершить атаки c применением дронов самолетного типа по объектам на территории РФ.
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