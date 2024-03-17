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Минобороны России отчиталось об уничтожении 35 украинских беспилотниках над восьмью регионами

Минобороны России отчиталось об уничтожении 35 украинских беспилотниках над восьмью регионами

Также силы ПВО перехватили 12 снарядов РСЗО над Белгородской областьюВ Министерстве обороны России заявили, что утром и ночью были пресечены попытки Киева совершить атаки c применением дронов самолетного типа по объектам на территории РФ.

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