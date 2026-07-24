Дима Масленников покинул Россию, чтобы устроить сюрприз для Клавы Коки

Вчера Клава Кока отметила на морском побережье свой 31‑й день рождения — и заодно устроила девичник. Жених артистки, блогер Дима Масленников, решил лично поздравить возлюбленную и тайно прилетел в Турцию.
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