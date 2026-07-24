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Мода и Шоу-бизнес

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Дима Масленников покинул Россию, чтобы устроить сюрприз для Клавы Коки

Дима Масленников покинул Россию, чтобы устроить сюрприз для Клавы Коки

Вчера Клава Кока отметила на морском побережье свой 31‑й день рождения — и заодно устроила девичник. Жених артистки, блогер Дима Масленников, решил лично поздравить возлюбленную и тайно прилетел в Турцию.

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