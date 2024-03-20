Смейся до слёз
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Смейся до слёз

369 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • людмила макарова
    У меня всё это и сейчас есть и используется15 вещей, которые...
  • Владимир Аверков
    видать,немцев часто тошнит...особенно от Меркель и Шольца...15 странных вещей...
  • Владимир Акулов
    Везде невидимые   микробы и  коварные  вирусы!   Всё  надо  стирать  и  промывать  с  мылом  ,  содой  и  спиртом  2 ...Женщина призналас...

15 вещей, которые 25 лет назад были почти у каждого, а сейчас ни у кого

15 вещей, которые 25 лет назад были почти у каждого, а сейчас ни у кого

25 лет назад - вроде недавно, а уже так давно. Современная молодежь тогда еще не родилась, а для всех остальных это было, кажется, совсем недавно, правда? Но, оказывается, прошло уже два с половиной десятилетия, и те вещи и явления, которые были тогда нормой, сегодня - прошлое, знакомое и понятное не всем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
людмила макарова
У меня всё это и сейчас есть и используется
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору