15 вещей, которые 25 лет назад были почти у каждого, а сейчас ни у кого

25 лет назад - вроде недавно, а уже так давно. Современная молодежь тогда еще не родилась, а для всех остальных это было, кажется, совсем недавно, правда? Но, оказывается, прошло уже два с половиной десятилетия, и те вещи и явления, которые были тогда нормой, сегодня - прошлое, знакомое и понятное не всем.