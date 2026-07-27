Опен-эйр в Завидово. Музыкальный фестиваль собрал тысячи зрителей

На курорте Завидово прошла двухдневная летняя программа «Русской Медиагруппы». Мероприятие объединило выступления популярных артистов, встречи с блогерами, открытые спортивные тренировки и развлечения в аквакомплексе.
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