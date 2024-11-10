Apple объяснила, почему перенесла кнопку питания в новом Mac Mini в нижнюю часть мини-ПК

Выпущенный Apple обновлённый мини-ПК Mac Mini понравился обозревателям. Новые процессоры M4 и M4 Pro в составе компактного компьютера обеспечивают прирост производительности системы на 25 % и 45 % соответственно.
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