«Новые люди» внесут в Госдуму РФ законопроект о цифровом ID россиянина

Парламентская фракция "Новые люди" готовит к внесению в Государственную Думу законопроект о едином цифровом документе, которым предлагается объединить, в частности, паспорт, права на управление транспортом и трудовую книжку.
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