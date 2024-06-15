Многие участники саммита по Украине в Швейцарии недовольны отсутствием РФ

15 июня в отеле «Бюргеншток» в швейцарском кантоне Нидвальден началась двухдневная международная конференция по урегулированию конфликта на Украине, работу в которой, в том или ином виде и статусе, подтвердили около 100 государств и всемирных организаций.
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