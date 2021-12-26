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РБК: Центробанк начнет контролировать денежные переводы россиян друг другу

РБК: Центробанк начнет контролировать денежные переводы россиян друг другу

Банк России с 2022 года будет запрашивать у финансовых организаций сведения по денежным переводам между физическими лицами, включая личную информацию отправителей и получателей, передает РБК со ссылкой на осведомленные источники на платежном рынке.

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