Классная руководительница рассказала, как Лукашенко в школе играл Деда Мороза

Global Look Press / Komsomolskaya Pravda 100-летняя бывшая классная руководительница президента Белоруссии Александра Лукашенко – Татьяна Николаевна Карпеченко в беседе с РЕН ТВ поделилась воспоминаниями о своем ученике.
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