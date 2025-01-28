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Классная руководительница рассказала, как Лукашенко в школе играл Деда Мороза

Классная руководительница рассказала, как Лукашенко в школе играл Деда Мороза

Global Look Press / Komsomolskaya Pravda 100-летняя бывшая классная руководительница президента Белоруссии Александра Лукашенко – Татьяна Николаевна Карпеченко в беседе с РЕН ТВ поделилась воспоминаниями о своем ученике.

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