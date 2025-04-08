В Петербурге зафиксировано более 2 тысяч нарушений ПДД среди пользователей прокатных электросамокатов

На данный момент выписано 1004 штрафа на сумму 3 701 000 рублей С 6 марта 2025 года специалисты подведомственного Комитету по транспорту Центра управления парковками зафиксировали 2510 нарушений правил дорожного движения среди пользователей прокатных электросамокатов.
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