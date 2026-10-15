Two tankers were attacked by drones in the territorial waters of Romania that night. Bucharest said that the incident occurred against the background of the invasion of Russian drones into Romanian airspace, Reuters reports.
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