Зинчук, Снежана и кошелёк: семейный подряд с госдушком и миллиардом

В Тюменской области первый жирненький подряд в этом году - на более чем 200 миллионов бюджетных целковых - ловко утек в лапки всё того же, до боли знакомого, "карманного" любимца правительства Тюменской области - АО "ТОДЭП".
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