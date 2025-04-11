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Школьники из ОАЭ проходят стажировку в Подмосковье

Школьники из ОАЭ проходят стажировку в Подмосковье

В апреле 2025 года гимназия имени Примакова в Подмосковье приняла 24 старшеклассника из Объединенных Арабских Эмиратов в рамках недельной стажировки, направленной на культурный обмен и развитие совместных проектов, сообщает 360.

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