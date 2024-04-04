Аналитик Зварич заявил о скором снижении ставок по краткосрочным депозитам

По прогнозам главного аналитика Банки.ру Богдана Зварича, ставки по краткосрочным депозитам могут начать снижаться в ближайшее время, однако пока есть возможность найти выгодные предложения на финансовом рынке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии