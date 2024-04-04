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Аналитик Зварич заявил о скором снижении ставок по краткосрочным депозитам

Аналитик Зварич заявил о скором снижении ставок по краткосрочным депозитам

По прогнозам главного аналитика Банки.ру Богдана Зварича, ставки по краткосрочным депозитам могут начать снижаться в ближайшее время, однако пока есть возможность найти выгодные предложения на финансовом рынке.

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