Косметолог дала советы по выбору идеального скраба для лица

Скраб — неотъемлемая часть бережного и грамотного ухода за кожей лица и тела. Химик-косметолог, основатель бьюти бренда Roz Mary Наталья Ткаченко 12 сентября поделилась с «Известиями» советами по выбору идеального средства.
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