Аветисян показала, что сделал с ней Хайдаров после того, как заступалась за него

Сейчас все звезды российского шоу-бизнеса ополчились на звездного хирурга Тимура Хайдарова, но остались те, кто защищал мужчину, считая его профессионалом, несмотря на огромное количество неудачных работ, осложнений и недовольств клиентов, которым пришлось переделывать содеянное Хайдаровым в других клиниках.