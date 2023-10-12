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Аветисян показала, что сделал с ней Хайдаров после того, как заступалась за него

Аветисян показала, что сделал с ней Хайдаров после того, как заступалась за него

Сейчас все звезды российского шоу-бизнеса ополчились на звездного хирурга Тимура Хайдарова, но остались те, кто защищал мужчину, считая его профессионалом, несмотря на огромное количество неудачных работ, осложнений и недовольств клиентов, которым пришлось переделывать содеянное Хайдаровым в других клиниках.

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