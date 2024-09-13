В Петербурге задержали стрелявшего по воробьям пожилого мужчину

Пожилого россиянина задержали в Петербурге за стрельбу по воробьям. Об этом сообщает издание «Фонтанка» Рано утром 12 сентября на проспекте Наставников около магазина алкогольных напитков раздались выстрелы.
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