Перо и штык: как СВО изменила журналистику

Специальная военная операция на Украине как часть глобального гибридного конфликта между «коллективным Западом» и Россией привела к серьезным изменениям во всех областях жизни — военной, идеологической, политической, экономической, культурной, информационной, образовательной.
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