"Главком": взрыв произошел в Одессе

Взрыв произошел в Одессе. Об этом сообщает украинское издание "Главком" в Telegram-канале. По информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одессе и Одесской области воздушную тревогу не объявляли.
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