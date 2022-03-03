Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Самойлов
    Странно, однако... А ведь на самом-то деле немецких генералов, "предавших" НАЦИЗМ, не особо густо! И предали они НЕ Г...Главные немецкие ...
  • Скиф Туран
    Зависть коллег погубила профессора Белоярцева!Почему в СССР зап...
  • Владимир Грачев
    Очень хорошая перспектива, очень радужное будущее! Но, считаю, что при капиталистических отношениях, подёрнуто тумано...Крах Европы и НАТ...

Война на Украине (03.03.22 на 22:00): Одесса, Харьков, Киев

Война на Украине (03.03.22 на 22:00): Одесса, Харьков, Киев

3 марта оперативная обстановка для ВСУ на всех направлениях усложнялась. И самая большая опасность была на юге, где для отражения российского прорыва Киевский режим бросил все что мог, даже несколько чудом избежавших уничтожения боевых самолетов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх