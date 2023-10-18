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  • Е Пронина
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Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» скоро сравняются с прежними объёмами экспорта в Западную Европу

Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» скоро сравняются с прежними объёмами экспорта в Западную Европу

Объем трубопроводных поставок газа в Китай в самое ближайшее время может выйти на уровень, который был на экспорт в Западную Европу, сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер в интервью журналисту Павлу Зарубину.

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