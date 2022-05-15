«Ливерпуль» взял Кубок Англии, тульский «Арсенал» вылетел из РПЛ, Левандовски хочет уйти из «Баварии», РФС не перейдет в Азию, дочь Гашека на Евровидении и другие новости утра

Не только о футболе

Доброе утро! Ловите дайджест главных новостей утра ☀️ 1. «Ливерпуль» выиграл Кубок Англии! «Красные» победили «Челси» (0:0, 6:5 по пенальти) в финальном матче и взяли этот трофей впервые с 2006 года.