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«Ливерпуль» взял Кубок Англии, тульский «Арсенал» вылетел из РПЛ, Левандовски хочет уйти из «Баварии», РФС не перейдет в Азию, дочь Гашека на Евровидении и другие новости утра

«Ливерпуль» взял Кубок Англии, тульский «Арсенал» вылетел из РПЛ, Левандовски хочет уйти из «Баварии», РФС не перейдет в Азию, дочь Гашека на Евровидении и другие новости утра

Доброе утро! Ловите дайджест главных новостей утра ☀️ 1. «Ливерпуль» выиграл Кубок Англии! «Красные» победили «Челси» (0:0, 6:5 по пенальти) в финальном матче и взяли этот трофей впервые с 2006 года.

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