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Грегг Попович посетит «Финал четырех» Евролиги-2022

Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович посетит матчи «Финала четырех» Евролиги-2021/22. Специалист, чей отец был сербского происхождения, приглашен в Белград в качестве специального гостя турнира.

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