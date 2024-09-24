В Твери появился грустный гном

Творческий дуэт Виктора Лебедева и Ксении Смирновой вновь порадовал жителей Твери новым граффити. Успели за выходные сделать новую работу! Она немного грустная, с осенним настроением, — написала Ксения на своей странице ВКонтакте.
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