В Тамбовской области столкнулись Daewoo Matiz и фура: есть жертвы

В Тамбовской области произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. На трассе Р-22 Каспий, на участке, проходящей по территории Жердевского округа, столкнулись Daewoo Matiz и грузовик.
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