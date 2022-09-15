"Сталина на них нет! Он бы всех генералов давно расстрелял!". Или нет?…

Прочитал в «Военно-Историческом Журнале» о харьковской операции советской армии в мае 1942 года, когда уже пошел перелом в ВОВ, и решили начать освобождение Украины от нацистов.
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