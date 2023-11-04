БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Москва: гонка с бесконечностью

Москва: гонка с бесконечностью

Цитаты о Москве:Москва слезам не верит…Все лезут в Москву, как будто она резиновая.В Москве все суетятся, даже те, кому нечего делать.

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Комментарии
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Alexander Kozlov
Одними заклинаниями о неизбежности изменений не обойтись. Действия власти необходимы уже вчера.
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1 д.
Владимир Акулов
Экономика  ,  реальное  производство  -  основа  любого ,  не  паразитического  государства  типа  пиндосии...Которые  просто  печатают  для  себя зеленое  *бумажное  золото*  и  всё  в  мире  для  себя  покупают...Но  можем  ли  мы  сами  ПРОИЗВОДИТЬ    у  себя  всё технически  передовое  ?  Нет  ответа  ...До  сих  пор  мы  все  передовые  заводы  и  передовые  изделия  покупали  на  западе  или  в  Китае...И  даже  добывали  нефть  и  газ  , основу  нашего  экспорта  с  помощью  передовых  западных  фирм  и  технологий  ...Например  , кто  построил Северный  поток  ?Западные  фирмы...  Чьи турбины  перекачивали  газ  ?  Турбины  *Сименс*...Не  сможем  сами  создавать  передовые  заводы  и  технологии  -  &quot;нас  сомнут&quot;  ,  -  как  говорил  тов.  Сталин.
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3 час.
ВА
Владимир Акулов
Пишут  :  нет  инвестиций  в  Россию...А  какой  толк  в  этих госинвестициях  ,  если  их  воры  всё  равно  украдут  и  переведут  нашим  врагам  на  Запад...И  там  построят  для  себя  огромные  яхты  за  1,5  млрд  долл...А  потом  эти  яхты  у  наших  воров  украдут  западные  воры.
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3 час.

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