Москва: гонка с бесконечностью

Владимир Акулов

Экономика , реальное производство - основа любого , не паразитического государства типа пиндосии...Которые просто печатают для себя зеленое *бумажное золото* и всё в мире для себя покупают...Но можем ли мы сами ПРОИЗВОДИТЬ у себя всё технически передовое ? Нет ответа ...До сих пор мы все передовые заводы и передовые изделия покупали на западе или в Китае...И даже добывали нефть и газ , основу нашего экспорта с помощью передовых западных фирм и технологий ...Например , кто построил Северный поток ?Западные фирмы... Чьи турбины перекачивали газ ? Турбины *Сименс*...Не сможем сами создавать передовые заводы и технологии - "нас сомнут" , - как говорил тов. Сталин.