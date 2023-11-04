Цитаты о Москве:Москва слезам не верит…Все лезут в Москву, как будто она резиновая.В Москве все суетятся, даже те, кому нечего делать.
Москва: гонка с бесконечностью
Комментарии
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Alexander Kozlov
Одними заклинаниями о неизбежности изменений не обойтись. Действия власти необходимы уже вчера.
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1 д.
Владимир Акулов
Экономика , реальное производство - основа любого , не паразитического государства типа пиндосии...Которые просто печатают для себя зеленое *бумажное золото* и всё в мире для себя покупают...Но можем ли мы сами ПРОИЗВОДИТЬ у себя всё технически передовое ? Нет ответа ...До сих пор мы все передовые заводы и передовые изделия покупали на западе или в Китае...И даже добывали нефть и газ , основу нашего экспорта с помощью передовых западных фирм и технологий ...Например , кто построил Северный поток ?Западные фирмы... Чьи турбины перекачивали газ ? Турбины *Сименс*...Не сможем сами создавать передовые заводы и технологии - "нас сомнут" , - как говорил тов. Сталин.
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3 час.
ВА
Владимир Акулов
Пишут : нет инвестиций в Россию...А какой толк в этих госинвестициях , если их воры всё равно украдут и переведут нашим врагам на Запад...И там построят для себя огромные яхты за 1,5 млрд долл...А потом эти яхты у наших воров украдут западные воры.
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3 час.
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