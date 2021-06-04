Происшествия

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В Иркутской области Михаилу Попкову вынесен третий приговор за убийство женщин

В Иркутской области Михаилу Попкову вынесен третий приговор за убийство женщин

Собранные следственными органами СУ СК РФ по Иркутской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 57-летнему Михаилу Попкову.

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