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Вопрос дня: где лучше жить — в столице или в регионах?

Вопрос дня: где лучше жить — в столице или в регионах?

«Сноб» узнал у участников клуба, где, по их мнению, удобнее жить, — в столице или в регионах. Иллюстрация: Мария Аносова Сергей Мурашов, специалист по международным перевозкам Чтобы понять, где лучше жить, нужно сначала определить — кому и для чего.

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