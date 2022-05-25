Вопрос дня: где лучше жить — в столице или в регионах?

«Сноб» узнал у участников клуба, где, по их мнению, удобнее жить, — в столице или в регионах. Иллюстрация: Мария Аносова Сергей Мурашов, специалист по международным перевозкам Чтобы понять, где лучше жить, нужно сначала определить — кому и для чего.