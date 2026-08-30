Представитель Батаркова оценил дебют россиянина в «Галатасарае»

Представитель полузащитника «Галатасарая» Алексея Батаркова, Владимир Кузьмичев, в интервью поделился мнением о дебюте российского футболиста в составе новой команды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛЛ В Подольске введё...
- ВС Людмила Нарусова ...
- Людмила Нарусова ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым