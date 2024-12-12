Оказывается, скандальный судья из России был футболистом в США. Почему Безбородов уехал из Америки

В 90-х он играл в NCAA.Знаменитый российский судья Владислав Безбородов, отстраненный от работы до конца сезона из-за скандальных комментариев в соцсетях, до запуска судейской карьеры был профессиональным футболистом.
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