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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стролл разбил болид, дождевая практика прервана красными флагами

Стролл разбил болид, дождевая практика прервана красными флагами

Пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл попал в аварию в третьей тренировке перед Гран-при Бельгии. Инцидент произошел в связке «О Руж»-«Радийон».

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